Iğdır'da Yıldırım Düştü: 20 Koyun Öldü, 2 Kardeş Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da Yıldırım Düştü: 20 Koyun Öldü, 2 Kardeş Yaralandı

Iğdır\'da Yıldırım Düştü: 20 Koyun Öldü, 2 Kardeş Yaralandı

Iğdır'ın Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü. Olayda 20 koyun öldü, kardeşler ise ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kardeşler, hastaneye kaldırıldı.

03.07.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IĞDIR'ın Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü. 20 koyunun öldüğü olayda iki kardeş de ağır yaralandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde merkeze Asma köyü kırsalında meydana geldi. Rahime- Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralanırken, 20 küçükbaş öldü. Aktaş kardeşlerin yakınlarının haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerden Mehmet Ali Aktaş, ne olduğunu anlamadıklarını belirterek, "Her zamanki gibi koyunları yaylaya otlatmaya götürdük. Öğlen saatinde şiddetli yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman şimşek de çakıyordu. Abimle yan yanaydık bir anda büyük bir acı ile yere düştük ve bir süre yarı baygın halde kaldık. Bizi görenler durumu yakınlarımıza bildirmiş. Onlar da yanımıza gelince vücudumuzdaki elektriği alması için başımız dışarıda kalacak şekilde toprağa gömüp ambulansı bekledik. Yaram çok ama buna da şükür. Olay anında 20 koyun da ölmüş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Iğdır, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Yıldırım Düştü: 20 Koyun Öldü, 2 Kardeş Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:15 Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 20:19:03. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Yıldırım Düştü: 20 Koyun Öldü, 2 Kardeş Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement