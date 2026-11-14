Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı kutlandı - Son Dakika
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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı kutlandı

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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Iğdır Millet Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kalmış tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Mehmet Çavuş Anıtı'nda devam etti. Buradaki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından temsili şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törendeki kutlama etkinlikleri ise Malatya'daki askeri helikopterin düşmesi ve 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Kutlama programına Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nihat Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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