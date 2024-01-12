Iğdır\'ın yüksek kesimlerinde fırtına ve tipi yaşamı güçleştiriyor

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Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler•
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından başlayan fırtına ve tipi yaşamı güçleştiriyor.
İlin yüksek rakımlı bölgelerinde yağan kar, bazı bölgelerde yoğun fırtına ve tipiye dönüştü.
Köylerde, kar, tipi ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Aras Dağları'nın eteklerinde yer alan köylerde de fırtına ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.
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