İhbar Tazminatı ve Emeklilikte Çift Maaş Kuralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İhbar Tazminatı ve Emeklilikte Çift Maaş Kuralı

08.04.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışanlar ve işverenler arasında sıkça anlaşmazlık konusu olan ihbar tazminatı, iş sözleşmesinin sonlandırılmasında belirli sürelere bağlıdır. Ayrıca, 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlere çift maaş alamayacak.

Çalışanlar kıdem tazminatı konusunda bilgi sahibi olsa da, iş ihbar tazminatına gelince ne işveren ne de çalışan tazminatın nasıl alınacağını ve hangi durumlarda hak edileceğini pek bilmiyor. Bu nedenle ihbar tazminatı, işveren ile çalışan arasında hep uyuşmazlık konusu olmuştur.

İş sözleşmesini sonlandırmanın belirli şartları ve süreleri vardır; bu süreye ihbar süresi denir ve çalışanın işyerinde geçirdiği süreye göre belirlenir. Çalışma süresi 6 aydan az ise ihbar süresi 2 hafta, 6 ay ila 1.5 yıl arası ise 4 hafta, 1.5 yıl ila 3 yıl arası ise 6 hafta, 3 yıldan fazla ise 8 haftadır. İhbar sürelerine uyulmazsa, işveren ani işten çıkarma durumunda çalışana, çalışan da ihbar süresine uymadan ayrılırsa işverene tazminat öder. İhbar tazminatı, çalışanın brüt ücretine ve çalışma süresine göre hesaplanır, en fazla sekiz haftalık tazminat alınabilir.

Diğer yandan, 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlere çift maaş alamayacak. Ekim 2008'de çıkan yasa ile bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar, emekli olduklarında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam etmelerinin önüne geçildi. Bu kişiler ya çalışmayıp emekli maaşı alacak ya da çalışıp işyerinden maaş alacak, tercih kendilerine ait olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhbar Tazminatı ve Emeklilikte Çift Maaş Kuralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 09:52:38. #7.12#
SON DAKİKA: İhbar Tazminatı ve Emeklilikte Çift Maaş Kuralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.