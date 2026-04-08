İhbar Tazminatı ve Emeklilikte Çift Maaş Kuralı

Çalışanlar kıdem tazminatı konusunda bilgi sahibi olsa da, iş ihbar tazminatına gelince ne işveren ne de çalışan tazminatın nasıl alınacağını ve hangi durumlarda hak edileceğini pek bilmiyor. Bu nedenle ihbar tazminatı, işveren ile çalışan arasında hep uyuşmazlık konusu olmuştur.

İş sözleşmesini sonlandırmanın belirli şartları ve süreleri vardır; bu süreye ihbar süresi denir ve çalışanın işyerinde geçirdiği süreye göre belirlenir. Çalışma süresi 6 aydan az ise ihbar süresi 2 hafta, 6 ay ila 1.5 yıl arası ise 4 hafta, 1.5 yıl ila 3 yıl arası ise 6 hafta, 3 yıldan fazla ise 8 haftadır. İhbar sürelerine uyulmazsa, işveren ani işten çıkarma durumunda çalışana, çalışan da ihbar süresine uymadan ayrılırsa işverene tazminat öder. İhbar tazminatı, çalışanın brüt ücretine ve çalışma süresine göre hesaplanır, en fazla sekiz haftalık tazminat alınabilir.

Diğer yandan, 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlere çift maaş alamayacak. Ekim 2008'de çıkan yasa ile bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar, emekli olduklarında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam etmelerinin önüne geçildi. Bu kişiler ya çalışmayıp emekli maaşı alacak ya da çalışıp işyerinden maaş alacak, tercih kendilerine ait olacak.