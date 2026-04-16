İHD'den Okul Saldırıları İçin Acil Önlemler

16.04.2026 13:49
İHD, okul saldırılarının bağımsız şekilde soruşturulmasını ve çocuklar için koruma politikaları oluşturulmasını talep etti.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, "Olay tüm boyutlarıyla etkili ve bağımsız biçimde soruşturulmalı, sorumlular hakkında cezasızlığa izin verilmemelidir. Okullarda çocukların güvenliğini esas alan, hak temelli ve bütüncül koruma politikaları derhal oluşturulmalıdır. Çocuklara yönelik şiddeti önlemeye dönük erken uyarı ve izleme mekanizmaları kurulmalı, müfredat ayrımcı ve militarist söylemlerden arındırılmalıdır" açıklamasını yaptı.

İHD, Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta can kayıplarına yol açan okul saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'de son dönemde şiddetin giderek yaygınlaştığını ve adeta bir "şiddet kültürü" haline geldiği, şiddetin yalnızca sokakta ya da trafikte değil, okullarda ve hatta siyasi alanlarda bile olağanlaştığı belirtildi.

Bu durumun yıllara yayılan politikaların bir sonucu olduğu ifade edilen açıklamada, siyasetçilerin ve medyanın kullandığı dil, şiddeti yücelten televizyon içerikleri, bireysel silahlanmanın artması ve silaha erişimin kolaylığı gibi faktörlerin toplumsal düzeyde şiddeti meşrulaştırdığı kaydedildi.

Türkiye'de şiddet ve nefret suçlarına ilişkin temel sorunun, yasal düzenlemelerden çok uygulamadan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, cezasızlık politikalarının bu süreci derinleştirdiği ifade edildi.

Şiddeti normalleştiren medya içeriklerinin ve çocuklara yönelik dijital içeriklerin de bu tabloya katkı sunduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay tüm boyutlarıyla etkili ve bağımsız biçimde soruşturulmalı, sorumlular hakkında cezasızlığa izin verilmemelidir. Okullarda çocukların güvenliğini esas alan, hak temelli ve bütüncül koruma politikaları derhal oluşturulmalıdır. Çocuklara yönelik şiddeti önlemeye dönük erken uyarı ve izleme mekanizmaları kurulmalı, müfredat ayrımcı ve militarist söylemlerden arındırılmalıdır. Bu şiddet olayından etkilenen tüm çocuklara uzun süreli, erişilebilir ve ücretsiz psikososyal destek sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Şiddet, Medya, Son Dakika

Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:11:26.
