İHH, 2023 yılında Suriye\'ye 42 bin ton insani yardım malzemesi gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı boyunca Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan savaş mağduru sivillere, 42 bin ton ağırlığında bin 658 TIR dolusu insani yardım malzemesi ulaştırıldığını açıkladı.
Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki sığınmacı kamplarında ve merkezi yerleşim yerlerinde yaşayan savaş mağduru sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 2023 yılı boyunca 42 bin ton ağırlığında bin 658 TIR dolusu insani yardım malzemesi ulaştırıldı.
İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye içerisindeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Işık, 2023 yılı içerisinde Suriye'de yapılan yardım çalışmaları hakkında şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz 2023 yılı boyunca Hatay ve Kilis'te bulunan sınır kapıları üzerinden 1658 TIR dolusu insani yardım malzemesini Suriye'ye gönderdik. TIR'ların içerisinde ağırlıklı olarak gıda, ekmek, battaniye, yakacak, kıyafet, çadır, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır kentler ve çeşitli merkezi yerleşim bölgelerindeki savaş mağduru ailelere dağıttık. 2011 yılından bu yana Suriye'ye gönderdiğimiz toplam TIR sayısı ise 28 bin rakamını geçti."
2011'DEN BU YANA YARDIMLAR SÜRÜYOR
Işık, 2023 yılında Suriye'ye götürülen yardımların önemli ihtiyaçları karşıladığını belirterek "Suriye'de yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında 2023 yılı içerisinde 570 binden fazla sivile insani yardım malzemesi ulaştırdık. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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