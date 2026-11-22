Doğada olmayı çok seven İhsan Şimşek, 47 yıldır ilkbahar ve yazı Bayburt'un, güzü Gümüşhane'nin, kışı ise Trabzon'un yayla ve meralarında koyun ve keçilerinin peşinde geçiriyor.

Trabzonlu İhsan Şimşek, çobanlığı çocuk yaşlarda babasından öğrendi. Zamanla doğayı ve hayvanları çok sevdiğini fark eden Şimşek, baba mesleğini sürdürmeye karar verdi.

Şimşek, 18 yaşından itibaren sürüsünün peşinde Karadeniz'in eşsiz güzellikteki yayla ve meralarında dolaşıyor.

Sürüsüyle kışı Trabzon'un Yomra ilçesindeki merada geçiren 65 yaşındaki Şimşek, ilkbaharla birlikte Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Alaca köyüne bağlı Menge Yaylası'na göçerek yaz bitimine kadar burada kalıyor.

Sonbahar kendini hissettirip Aydıntepe'nin sıradağlarının zirvesine yılın ilk karı düşünce sürüsünün istikametini Gümüşhane'ye çeviren Şimşek, kış başına kadar Taşköprü Yaylası'nda konaklıyor.

Şimşek, yılın son göçü için sürüsüyle birlikte Taşköprü'den Yomra'ya doğru yaklaşık 150 kilometrelik güzergahta yol alıyor.

"Bu işe ihtiyacım yok ama bu benim için bir hastalık"

İhsan Şimşek, AA muhabirine, sağlığı el verdiği sürece çobanlığa devam etmek istediğini söyledi.

Doğadan ve hayvanlarından kopamayan 4 çocuk babası Şimşek, meşakkatli bir iş olan çobanlığın gecesinin ve gündüzünün olmadığını belirtti.

Günde ortalama 4 saat uyuduğunu, sabahın ilk ışıklarıyla kalkıp hayvanların bakımını yaptığını anlatan Şimşek, günün geri kalanını ise sürüyü otlatarak geçirdiğini ifade etti.

Küçükbaş hayvanların yavrulama döneminin daha zorlu geçtiğine işaret eden Şimşek, bu dönemde otlaktan ağıla daha erken saatlerde döndüklerini kaydetti.

Mesleğinin kolay tarafı olmadığını dile getiren Şimşek, "Çobanlık mesleği, zorlukları sevene zor gelmez. Bu bir sevgi, bir kez bulaştığında bırakamazsın." dedi.

Çocuklarını okuttuğunu, hepsinin meslek sahibi olduğunu anlatan Şimşek, "Ben de emekli oldum. Bu işe ihtiyacım yok ama bu benim için bir hastalık. Hayvanlarımla bir başıma kalmayı tercih ediyorum." diye konuştu.

Şimşek, eşinin yazın kendisine eşlik ettiğini, kışın ise şartların zorluğu nedeniyle Yomra'daki evlerine döndüğünü sözlerine ekledi.