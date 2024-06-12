İhsaniye'de ortaokul öğrencileri, "Zühtü'nün Maceraları" isimli tiyatro gösterisi sergiledi.
Akören Ortaokulu öğrencileri, İlçedeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda tiyatro gösterisini sundu.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurol Çakır, tarafından senaryosu yazılan "Zühtü'nün Maceraları" isimli tiyatro oyunu izliyecilerden ilgi gördü.
Öğrenciler, giydikleri kostümler ve sergiledikleri performanslarla beğeni topladı.
Son Dakika › Güncel › İhsaniye'de ortaokul öğrencileri 'Zühtü'nün Maceraları' tiyatro gösterisi sergiledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?