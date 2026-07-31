İhtiyaç Sahibi Engellilere Destek - Son Dakika
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İhtiyaç Sahibi Engellilere Destek

İhtiyaç Sahibi Engellilere Destek
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Dernek, kermesten elde edilen gelirle 32 engelliye tekerlekli sandalye ve puseti dağıttı.

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğince 32 engelliye tekerlekli sandalye ve engelli puseti verildi.

Derneğin düzenlediği kermesten elde edilen gelirle ihtiyacı bulunan engellilere yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda il merkezinde ve ilçelerinde yaşayan engellilere tekerlekli sandalye ve engelli puseti dağıtımı yapıldı.

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, yaptığı açıklamada, kermese katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Dernek olarak en büyük amacımız, engelli bireylerimizin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri en aza indirmektir." ifadelerini kullandı.

Divli, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal sorumluluk ve dayanışma projelerine ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Engelliler, Güncel, Son Dakika

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