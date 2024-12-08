IKBY'den Suriye İçin Barış Çağrısı

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(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kürdistan Bölgesi, Irak bağlamında, dengeli ilişkileri sürdürme ve Suriye'de istikrarı sağlamak için bölgesel ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye çalışma konusundaki kararlılığını yineliyor. Sahadaki durumu karmaşık hale getirecek her türlü çatışmayı reddediyor ve ülkenin tüm uluslarının ve bileşenlerinin güvenliğini, istikrarını ve çıkarlarını korumaya önem veriyoruz" açıklamasını yaptı.

IKBY, HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı muhalif grupların Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılarak yönetimi bırakmasına dair gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. IKBY Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"IKBY olarak Suriye'deki gelişmeleri büyük önemle takip ediyoruz. Tüm tarafları, Kürt halkı da dahil olmak üzere tüm Suriyeliler için adalet ve eşitliğin yanı sıra ülkenin geleceğinin inşasına aktif katılımlarını sağlayacak diyalog ve barışçıl çözüm dilini kullanmaya çağırıyoruz.

Kürdistan Bölgesi, Irak bağlamında, dengeli ilişkileri sürdürme ve Suriye'de istikrarı sağlamak için bölgesel ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye çalışma konusundaki kararlılığını yineliyor. Sahadaki durumu karmaşık hale getirecek her türlü çatışmayı reddediyor ve ülkenin tüm uluslarının ve bileşenlerinin güvenliğini, istikrarını ve çıkarlarını korumaya önem veriyoruz.

Gelişmeler hızlı olmakla birlikte, Suriye'nin istikrarlı bir geleceğe kavuşması için uluslararası ve bölgesel çabaların koordine edilmesinin önemini vurguluyoruz. Uluslararası topluma ve bölge ülkelerine barışçıl çözüm için üzerlerine düşen rolü oynamaya çağırıyor, Suriye halkının barış ve özgürlük taleplerine desteğimizi yineliyoruz."