İKÇÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine Aliağa\'da Uygulama Birimleri Kurulacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine ait uygulama birimleri Aliağa'da kurulacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın imza attığı protokol ile Kültür Mahallesi'nde yer alan belediyeye ait bina, İKÇÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinin hizmetine tahsis edildi.

Protokol kapsamında, Aliağa'nın deniz ve denizcilik açısından gelişimine katkı sağlayacak fakülteye ait uygulama birimlerince, sektörün ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler, konferanslar, seminerlerin verilmesi, ilçenin kültürel ve bilimsel etkinliklerle desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Köse, Aliağa Belediyesinden eğitime verilen bu desteğin takdire şayan örnek bir yatırım olduğunu söyledi.

İKÇÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinde hem eğitim hem de araştırma ve uygulama çalışmalarında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Aliağa ülkemiz için çok önemli bir sanayi ve liman şehri. İstatistikler de ilk sırada yer alan muazzam bir dış ticaret hacmine sahip. Üniversitemize de komşu olan Aliağa, Ege Bölgesinin ve ülkenin dış ticaret merkezi konumunda yer alıyor. Türk kültüründe Çaka Bey'den günümüze kadar gelinen noktada denizcilik faaliyetlerinin aktif olarak yürütüldüğü İzmir'de, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü ile lisans eğitimlerine başlayan, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinin yer aldığı Türkiye'deki iki fakülteden biri olan fakültemizin sektörle iç içe çalışma prensibiyle önümüzdeki yıllarda ülkemizin lokomotif fakültelerinden biri olacağına inanıyorum. Üniversite-kamu iş birliğinin geliştirilmesi adına Aliağa Belediyesinin bizlere sağladıkları bu katkı için değerli başkanımız nezdinde tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bilime yapılan bu yatırımın kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da kentin kuzey aksına önemli katkılar sağlayan ve İzmir'in en önemli üniversitelerinden biri olan İKÇÜ'nün çevresindeki ilçelerle örnek çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Acar, İKÇÜ adına açılacak uygulama merkezi için yer tahsisine başlanacağını da aktardı.