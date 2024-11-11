IKEA, Çin Pazarındaki Büyüme Fırsatlarına Odaklanıyor - Son Dakika
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IKEA, Çin Pazarındaki Büyüme Fırsatlarına Odaklanıyor

IKEA, Çin'de ev mobilyası pazarını genişletmek için ürün çeşitliliğini artırıyor ve yenileme taleplerine yanıt veriyor.

11.11.2024 12:26
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SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) -- IKEA, Çin'in ev mobilyası pazarının geniş potansiyelinden yararlanmak amacıyla sürekli genişlettiği iş potansiyeli ile ürün ve hizmet portföyünü çeşitlendiriyor.

Küresel ev mobilyası devi IKEA'nın Çin Başkanı ve Sürdürülebilirlik Direktörü Pontus Erntell, Shanghai'da düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çinliler daha kapsamlı ürün, çözüm yelpazesi ve aynı zamanda farklı boyutlarda daha fazla değer arıyor" dedi.

Çin'in emlak piyasası değişim sürecinden geçerken, İsveçli firma farklı tüketici taleplerini karşılayarak ortaya çıkan iş fırsatlarını yakalamaya devam ediyor.

Erntell, Çinli tüketicilerin sadece paralarının karşılığını değil, aynı zamanda evlerinde daha refah bir yaşam yaratmak için sosyal ve manevi değerleri de aradıklarını belirtti.

Yetkili, sadece yeni evler için değil, aynı zamanda yenileme amaçlı ev mobilyaları için de IKEA'ya büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

Erntell, "Yenileme amaçlı iç tasarım hizmetlerinde güçlü bir ilgi ve büyüme gördük. Birçok insan gelip temelde uygun fiyata yüksek kaliteli tasarım çözümleri arıyor" dedi.

IKEA, konutla ilgili tüketimi canlandırmak için bir dizi politika uygulamaya başlayan Çin genelinde yaklaşık 20 yerel yönetimle birlikte çalışarak belirli ürünlerde indirimler sunmaya başladı.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan ankete göre, eylül sonundan bu yana emlak piyasasına olan güven güçlenirken beklentiler iyileşti. Çin'de mobilya ürünlerinin perakende satışları eylül ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak negatif büyüme eğilimini tersine çevirdi.

Çin'i ev mobilyası sektöründe güçlü bir rekabetin yaşandığı "heyecan verici bir pazar" olarak nitelendiren Erntell, IKEA'nın pazarın nabzını tutarak onunla birlikte gelişeceğini ve dinamik ortamda daha da güçleneceğini söyledi.

Erntell'e göre IKEA, müşterilere daha yakın olmak amacıyla Çin'de küçük perakende birimlerini test ediyor ve perakende inovasyonunu benimsemek için dijital varlığını güçlendirmeyi planlıyor.

2024 Çin Uluslararası İthalat Fuarı, IKEA'nın en büyük franchise sahibi Ingka Group'un ilk küresel perakende geliştirme merkezinin de açılışına sahne oldu. Grup, IKEA'nın Çin pazarı ve ötesi için daha müşteri odaklı ve yenilikçi çözümler geliştirmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Erntell, "Çin'e günümüz ve gelecek için stratejik bir pazar olarak bakıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKEA, Çin Pazarındaki Büyüme Fırsatlarına Odaklanıyor - Son Dakika

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