İki Ayağı Kesilen Şirin, Yeni Evinin Kapılarını Araladı - Son Dakika
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İki Ayağı Kesilen Şirin, Yeni Evinin Kapılarını Araladı

Mersin'de iki ayağı kesilmiş olarak tedavi edilen Şirin, İstanbul'da bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Kaşlı Bakımevi'nde yapılan tedavi sürecinin ardından yeni ismi Duru olan köpek, yeni yuvasında mutlu bir hayat sürüyor.

16.09.2024 10:39  Güncelleme: 12:05
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(MERSİN)- Temmuz ayında iki ayağı kesilmiş şekilde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedavi edilen Şirin, artık bir yuvaya sahip. İstanbul'da yaşayan ve çoğunluğu ampute köpeklerden oluşan birçok köpeğin bakımını üstlenen hayvansever Işkın Moğol Alçı, Şirin'i sahiplendi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, bir sokak hayvanını daha sahiplendirdi. Temmuz ayında Kaşlı Bakımevi'ne iki ayağı kesilmiş şekilde getirilen ve tedavileri yapılan Şirin, artık bir yuvaya sahip. İlk etapta bir hayvansever tarafından yürüteç bağışlanan Şirin, bir hayvansever tarafından da sahiplenildi. İstanbul'da yaşayan ve çoğunluğu ampute köpeklerden oluşan birçok köpeğin bakımını üstlenen hayvansever Işkın Moğol Alçı, Şirin'in basına yansıyan haberlerinin ardından Kaşlı Bakımevi ile görüşerek sahiplenme işlemlerini başlattı. Yeni evinde oldukça mutlu ve huzurlu görünen Şirin, Alçı'nın diğer köpekleriyle de çok iyi anlaşıyor. Şirin'in yeni ismi ise Duru.

"Şirin'i İstanbul'da bir hayvansevere sahiplendirdik"

Kaşlı Bakımevi'ne geldiği andan itibaren Şirin'in tüm süreciyle ilgilenen Sorumlu Veteriner Hekim Ömer Benli, "Şirin'i sosyal medya aracılığıyla gören bir hayvansever İstanbul'dan bize ulaştı. Biz gerekli araştırmasını yaptık. Onun orada huzurlu olabileceğine kanaat getirerek, sahiplendirdik. Haberlerini alıyoruz, resimlerini, videolarını alıyoruz. Şu an gayet mutlu, huzurlu" dedi.

Benli, "Şirin bize geldiği zaman durumu kötüydü. Sahibi tarafından eve terk edilmiş vaziyette bulduk. Bize geldiğinde iki ayağı eklem bölgesinden amatörce kesilmişti, tüyleri ve tırnakları kötü durumdaydı, insanlara küsmüştü, hayata küsmüştü. Burada önce tıraşını yaptık, tırnaklarını kestik, bakımlarını yaptık, tedavisini yaptık ve psikolojisini düzelttik. Yirmi gün bizde kaldı. Buraya gelen bütün can dostlarımıza biz zaten şefkatle yaklaştığımız için duygusal olarak bir bağ kuruyoruz. Şirin mutlu, huzurlu bir yuvaya kavuştuğu için biz de mutluyuz, takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk haline göre çok iyi bakılmış"

Işkın Moğol Alçı, "İlandaki kişilerle irtibata geçtik. Mersin'de Kaşlı Barınağı'nda olduğunu öğrendik. Üzücü bir hikayesi var. Sahiplenmek için iletişime geçtik. Çok ilgililerdi. Çok teşekkür ederiz. İlk haline göre de çok iyi bakılmış. Sonrasında İstanbul'a getirdik ve şimdi bizimle birlikte yaşıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İki Ayağı Kesilen Şirin, Yeni Evinin Kapılarını Araladı - Son Dakika

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