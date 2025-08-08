İki Çalışan Görevden Uzaklaştırıldı

İKİ KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen araçla ilgili sosyal medyaya düşen görüntülere ilişkin tahkikat başlatılmasının ardından bir açıklama daha yaptı. Açıklamada "İl Özel İdaresine ait bir aracın hizmet dışı ve gayriahlaki amaçla kullanıldığı iddiaları üzerine Valiliğimizce başlatılan soruşturma halen devam etmekte olup, olaya karışan iki İl Özel İdare çalışanı görevden uzaklaştırılmıştır. Tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,