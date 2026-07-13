İki Caretta Caretta Denizle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki Caretta Caretta Denizle Buluştu

İki Caretta Caretta Denizle Buluştu
13.07.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 'Miner Turtle' projesiyle 'İnci' ve 'Mercan' adlı caretta carettalar denize bırakıldı.

Antalya'da, "Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa)" adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, "İnci" ve "Mercan" isimli iki caretta caretta denize bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG Metal Madencilik işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Manavgat Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda iki caretta carettaya uydu izleme cihazı takıldı.

"İnci" ve "Mercan" adı verilen caretta carettalar, daha sonra Ulualan Halk Plajı'ndan denizle buluşturuldu.

Deniz kaplumbağalarının göç rotaları, beslenme ve kışlama alanlarına ilişkin bilimsel veri elde edilmesi hedeflenen proje kapsamında, 2024 - 2025 döneminde 4 bin 497 caretta caretta yuvası ile 314 bin 867 yumurta kayıt altına alındı.

110 bin 19 yavrunun denize ulaşmasının, kontrollerde 10 bin 569 yavrunun ise kurtarılmasının sağlandığı projede, aynı dönemde biyoçeşitlilik eğitimleriyle 3 bin 100 öğrenci, 1450 turizm çalışanı ve 1900 turiste ulaşıldı.

TÜPRAG Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yılda 6 caretta carettaya uydu izleme cihazı taktıklarını belirtti.

Yeni cihazlarla göç rotaları ve beslenme zonlarının yanı sıra iklim değişikliği projeksiyonlarına uyum sağlama durumlarını da incelediklerini ifade eden Ulusoy, cihazların kaplumbağalara çiftleşme döneminde zarar vermemesi için 2-3 yıl içinde düşecek şekilde tasarlandığını ve pil ömürlerinin de yaklaşık 3 yıl sürdüğünü bildirdi.

Proje gönüllüsü Meltem Mia Çorapçı ise bu yıl ilk kez kaplumbağaların sıcaklık ve davranışlarını da ölçen gelişmiş takip cihazları kullandıklarını, bu sayede türün davranış kalıpları hakkında kritik bilimsel veriler elde edeceklerini söyledi.

Sahada görev alan proje gönüllülerinden Mina Delfin Yılmaz da diğer gönüllü arkadaşlarıyla birlikte çok keyifli ve güzel bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

Etkinlik kapsamında su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın çektiği caretta caretta ve diğer deniz canlılarının fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı. Ceylan, katılımcılara caretta carettalar ve deniz canlıları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Dilek Erkalaycıoğlu, TÜPRAG Sürdürülebilirlik Direktörü Jale Şakıyan Ateş, EKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Candan ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Caretta Caretta Denizle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı
Ahbap Derneği’nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında Ahbap Derneği'nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında
TFF’nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

19:52
Fenerbahçe’de 6 veda hazırlığı İşte o isimler
Fenerbahçe'de 6 veda hazırlığı! İşte o isimler
19:03
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
18:36
Olay iddia: Salah’ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul’da
Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da
18:32
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt
Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
17:14
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 20:06:41. #7.13#
SON DAKİKA: İki Caretta Caretta Denizle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.