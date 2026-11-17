İki otomobilin Osmaniye Düziçi'nde karıştığı kazada 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Gökçayır köyü Tabaklar mevkisinde akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Gökçayır köyü Tabaklar mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?