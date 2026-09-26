İki polisin canına kıyması sonrası Fatih Erbakan 'Bu düzene derhal son verin' dedi - Son Dakika
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İki polisin canına kıyması sonrası Fatih Erbakan 'Bu düzene derhal son verin' dedi

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İki polisin canına kıyması sonrası Fatih Erbakan \'Bu düzene derhal son verin\' dedi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün biri Anayasa Mahkemesi önünde olmak üzere iki polisin canına kıyması sonrası 'Bu düzene derhal son verin' dedi. Erbakan, geçim sıkıntısı ve ekonomik şartların emekli, dar gelirli, işçi ve memuru etkilediğini savundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün iki polisin canına kıydığını anımsatarak, "Milleti sadaka kültürüne mahküm eden, faiz lobilerine trilyonları akıtırken alnının teriyle bu ülkeye hizmet etmiş insanlara açlık sınırını reva gören bu düzene derhal son verin" dedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumsal ve ekonomik şartların ağırlaştığını ifade etti. Fatih Erbakan açıklamasında şunları kaydetti:

"Bıçak kemiğe dayandı diyorduk ya… Artık bıçak kemiğe dayanmıyor. Bıçak vicdanları, insan onurunu, emeklilerimizi, dar gelirlilerimizi, esnafımızı, işçimizi ve memurumuzu delip geçiyor.

Dün akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi önünde geçim sıkıntısı yüzünden yaşamına son veren bir emekli polis memurumuz; gece saatlerinde ise yine bir başka polisimiz canına kıydı. Yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz dağlanıyor. Aylardır, yıllardır şehir şehir, ilçe ilçe, meydan meydan haykırıyoruz: 'Bu maaşlarla bu insanları yaşatamazsınız. Bu şartlar altında millete yaşama hakkı tanımıyorsunuz'. İktidara ve bu bütçeyi hazırlayanlara buradan açıkça soruyorum: Şimdi ne yapacaksınız? Ankara'nın göbeğinde, milletin gözü önünde yükselen bu acı çığlığı yok saymak için yine erişim engellerinin, yayın yasaklarının arkasına mı saklanacaksınız?

Yoksa fildişi kulelerinizden bakıp, 'canına kıymak suretiyle hükümeti yıpratmaya teşebbüs' diye davalar mı açacaksınız? Yeter artık. Allah'tan korkun. Rahmetli Erbakan Hocamızın o tarihi ikazıyla sesleniyorum: Oyun oynamıyoruz. Burada söz konusu olan bütçe rakamları, süslü istatistikler, kağıt üstündeki hedefler değil, doğrudan insanımızın canıdır, onurudur, haysiyetidir. Milleti sadaka kültürüne mahküm eden, faiz lobilerine trilyonları akıtırken alnının teriyle bu ülkeye hizmet etmiş insanlara açlık sınırını reva gören bu düzene derhal son verin. Yeniden Refah Partisi olarak, canımız pahasına da olsa milletimizin vicdanı, kimsesizlerin kimsesi olmaya, adil bir düzeni kurana kadar durmaksızın mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Anayasa MahkemesiFatih ErbakanPolitikaGüncelRefahSon Dakika

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