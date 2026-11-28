Sahibi ve işleticisi Atlantik Uçuş Okulu olan TC-EOI tescil işaretli uçak ile sahibi Bursa Uzay ve Havacılık Eğitim San. Tic. AŞ, işleticisi ise Fenix Havacılık AŞ olan TC-UCL tescil işaretli uçağın "hava aracı ciddi olayına" ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 Haziran 2025'te işleticisi Fenix olan TC-UCL tescil işaretli hava aracı, öğrenci pilot kontrolünde seyrüsefer uçuşu esnasında, motorda RPM artışını takiben hatve kolunun bir miktar çekilmesi neticesinde motorun durmasıyla araziye zorunlu iniş yaptı, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

TC-EOI tescil işaretli hava aracı da 30 Temmuz 2025'te pilot kumandasında Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan yalnız tecrübe artırma uçuşu için sorunsuz şekilde kalktı. Uçuşun ileri safhasında motorda güç kaybı yaşanması nedeniyle araziye acil iniş gerçekleşti. Bu olayda da ölüm veya yaralanma gerçekleşmedi.

Her iki kazaya dair "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Nihai Raporu", ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.