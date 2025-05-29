Alkol alıp düğünde havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı için karar verildi - Son Dakika
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Alkol alıp düğünde havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı için karar verildi

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Alkol alıp düğünde havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı için karar verildi
29.05.2025 17:43
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Alkol alıp düğünde havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı için karar verildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde düğün sırasında havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ve muhtar Yaşar Gülbudak ile ilgili karar verildi. Gözaltına alınan Pullukçu ve Gülbudak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katıldığı düğünde alkol içip havaya ateş açan ve olayın ardından gözaltına alınan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aydın'da Hafta sonu Söke'de düzenlenen bir düğünde Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, düğün sırasında alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu skandalın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan başsavcılık, belediye başkan yardımcısı hakkında gözaltı kararı verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Pullukçu'nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADLİ KONTROL KARARI

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ile söz konusu tabancanın sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pullukçu ve Gülbudak, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşar Gülbudak'ın tabancasına ise el konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muhtar Yaşar, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Aydın, Söke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkol alıp düğünde havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı için karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Avci:
    siz verdiniz bunlara silah alma hakkını, hükümet olarak oda boşa taşınmış olmasın diye kullamış. Ne kadar güzel.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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