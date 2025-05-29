Alkol alıp düğünde havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı için karar verildi

Katıldığı düğünde alkol içip havaya ateş açan ve olayın ardından gözaltına alınan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aydın'da Hafta sonu Söke'de düzenlenen bir düğünde Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, düğün sırasında alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu skandalın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan başsavcılık, belediye başkan yardımcısı hakkında gözaltı kararı verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Pullukçu'nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADLİ KONTROL KARARI

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ile söz konusu tabancanın sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pullukçu ve Gülbudak, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşar Gülbudak'ın tabancasına ise el konuldu.