İkinci El Otomotiv Pazarında 'Dijital İllüzyon': İlan Fiyatları ile Gerçek Satış Arasında Büyük Makas

İkinci el otomotiv pazarı, dijital platformlarda oluşan 'sanal fiyatlama' ile gerçek ekonomik koşullar arasındaki gerilimle yeni bir döneme giriyor. Artan maliyetlere rağmen fiyatların beklenen ölçüde düşmemesi, sektörde 'dijital illüzyon' olarak adlandırılan bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Tüketiciler, ilan fiyatları ile gerçekleşen satış fiyatları arasındaki farkı net göremiyor, bu da piyasanın şeffaflığına dair soru işaretlerini artırıyor.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, dijital ilan platformlarındaki suni fiyatlamaların artık bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, 'Sanal fiyatlar piyasayı kilitliyor, gerçek değer algısı kayboldu' uyarısında bulunuyor. Karakaş, ilan fiyatı ile gerçek satış fiyatı arasında yüzde 10 ila 20'ye varan makaslar görüldüğünü belirtiyor. LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik ise sorunun veri eksikliği değil, gerçek satış verisinin şeffaf olmaması olduğunu ifade ediyor. Çözüm olarak, noter satış verileri, ekspertiz raporları ve ilan kapanış verilerini birleştiren bir yapı ile referans fiyat bandı üretilmesini öneriyor.

Bu 'şişkinlik' özellikle C segmenti sedan (Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla) ve B segmenti hatchback (Renault Clio, Hyundai i20) modellerde belirgin. Karakaş, tüketicilerin 'Nasıl olsa yarın hemen satarım' düşüncesiyle bu araçlara piyasa değerinin üzerinde fiyatlar yazdığını söylüyor. Nazik, 2025'te binek ikinci el pazarda ortalama satış süresinin 44-48 güne uzadığını, ancak Fiat Egea'nın 33 gün, Renault Clio'nun 34 günde el değiştirdiğini kaydediyor. Bu araçlar, ikinci el piyasasının en likit modelleri olarak fiyat referansını oluşturuyor.

Karakaş, ilan platformlarının fiyat belirleyici bir 'otorite' haline gelmesini piyasanın en büyük anomalisi olarak nitelendiriyor. Bu dönüşümün geri döndürülebilir olduğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımların değerli olduğunu belirtiyor. Çözüm için, ilan sitelerindeki algoritmalara 'tavan fiyat' veya 'gerçekçi değerleme' uyarı sistemlerinin entegre edilmesini öneriyor.

Yaz döneminde piyasada hareketlilik bekleniyor, ancak bu 'ne bulursam alayım' tarzı bir patlama olmayacak. Karakaş, asıl hareketliliğin 1.000.000 TL ile 1.500.000 TL bandındaki araçlarda yaşanacağını söylüyor. Nazik, B segment araçların en hızlı dönen grup olmaya devam edeceğini, Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo'nun öne çıkacağını belirtiyor. C segmentin pazarın omurgasını oluşturduğunu, SUV segmentinde ise yükselen bir trend olduğunu ekliyor. Enerji fiyatlarındaki artışın elektrikli araçlara geçişi hızlandırdığını, BYD, TOGG ve Tesla gibi markalara talebin arttığını vurguluyor.