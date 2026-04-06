İkinci El Otomotiv Pazarında 'Dijital İllüzyon': İlan Fiyatları ile Gerçek Satış Arasında Büyük Makas
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkinci El Otomotiv Pazarında 'Dijital İllüzyon': İlan Fiyatları ile Gerçek Satış Arasında Büyük Makas

06.04.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci el otomotiv pazarında dijital platformlardaki suni fiyatlamalar, gerçek ekonomik koşullarla uyumsuzluk oluşturuyor. Tüketiciler, ilan fiyatları ve gerçekleşen satış fiyatları arasındaki farkları net göremiyor. Uzmanlar, piyasanın şeffaflığına dair endişeleri artıracak çözümler öneriyor.

İkinci el otomotiv pazarı, dijital platformlarda oluşan 'sanal fiyatlama' ile gerçek ekonomik koşullar arasındaki gerilimle yeni bir döneme giriyor. Artan maliyetlere rağmen fiyatların beklenen ölçüde düşmemesi, sektörde 'dijital illüzyon' olarak adlandırılan bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Tüketiciler, ilan fiyatları ile gerçekleşen satış fiyatları arasındaki farkı net göremiyor, bu da piyasanın şeffaflığına dair soru işaretlerini artırıyor.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, dijital ilan platformlarındaki suni fiyatlamaların artık bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, 'Sanal fiyatlar piyasayı kilitliyor, gerçek değer algısı kayboldu' uyarısında bulunuyor. Karakaş, ilan fiyatı ile gerçek satış fiyatı arasında yüzde 10 ila 20'ye varan makaslar görüldüğünü belirtiyor. LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik ise sorunun veri eksikliği değil, gerçek satış verisinin şeffaf olmaması olduğunu ifade ediyor. Çözüm olarak, noter satış verileri, ekspertiz raporları ve ilan kapanış verilerini birleştiren bir yapı ile referans fiyat bandı üretilmesini öneriyor.

Bu 'şişkinlik' özellikle C segmenti sedan (Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla) ve B segmenti hatchback (Renault Clio, Hyundai i20) modellerde belirgin. Karakaş, tüketicilerin 'Nasıl olsa yarın hemen satarım' düşüncesiyle bu araçlara piyasa değerinin üzerinde fiyatlar yazdığını söylüyor. Nazik, 2025'te binek ikinci el pazarda ortalama satış süresinin 44-48 güne uzadığını, ancak Fiat Egea'nın 33 gün, Renault Clio'nun 34 günde el değiştirdiğini kaydediyor. Bu araçlar, ikinci el piyasasının en likit modelleri olarak fiyat referansını oluşturuyor.

Karakaş, ilan platformlarının fiyat belirleyici bir 'otorite' haline gelmesini piyasanın en büyük anomalisi olarak nitelendiriyor. Bu dönüşümün geri döndürülebilir olduğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımların değerli olduğunu belirtiyor. Çözüm için, ilan sitelerindeki algoritmalara 'tavan fiyat' veya 'gerçekçi değerleme' uyarı sistemlerinin entegre edilmesini öneriyor.

Yaz döneminde piyasada hareketlilik bekleniyor, ancak bu 'ne bulursam alayım' tarzı bir patlama olmayacak. Karakaş, asıl hareketliliğin 1.000.000 TL ile 1.500.000 TL bandındaki araçlarda yaşanacağını söylüyor. Nazik, B segment araçların en hızlı dönen grup olmaya devam edeceğini, Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo'nun öne çıkacağını belirtiyor. C segmentin pazarın omurgasını oluşturduğunu, SUV segmentinde ise yükselen bir trend olduğunu ekliyor. Enerji fiyatlarındaki artışın elektrikli araçlara geçişi hızlandırdığını, BYD, TOGG ve Tesla gibi markalara talebin arttığını vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:32:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.