İkiyaka Dağları'nda Kar Manzarası

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3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları beyaza büründü.

Etkili olan soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçenin yüksek rakımlı dağları ise beyaz gelinliklerini giydi. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkisiyle 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı beyaza bürünürken, ilçenin ikinci yüksek rakımlı noktası olan İkiyaka Dağları da bugün beyaz gelinliğini giydi.

İlçede soğuk havalar etkisini sürdürürken, ilçenin etrafını saran dağlar ise kar örtüyle görsel şölen sunuyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise soğuk hava ve yağışlarının devam edeceğini duyurdu.