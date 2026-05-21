İkiz Bebekten Biri Yurt Dışına Kaçırıldı İddiası

Sağlık Bakanlığı, Muğla'da bir annenin dünyaya getirdiği ikiz bebeklerden birinin yurt dışına kaçırıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in gündeme getirdiği, Muğla'da bir annenin dünyaya getirdiği ikiz bebeklerden birinin yurt dışına kaçırıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili Bakanlık tarafından müfettiş görevlendirildiği ve sürecin titizlikle takip edileceği aktarıldı.