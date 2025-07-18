İklim Değişikliği Projesi Final Toplantısı

Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme-II Programı kapsamında yürütülen "CLIMPS-Endüstriyel Üretim Platformlarında 2030 İklim Değişikliği Eylem Planı Modeli için Eşleştirme Projesi"nin final toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kartepe'deki bir otelde düzenlenen etkinlik Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Programda, koordinatör Mustafa Ginesar ile Kocaeli Sanayi Odası İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu sunum yaptı.

Toplantıya kamu, sanayi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gençler katıldı.