İklim Değişikliği Yanardağ Patlamalarını Artırıyor

Yeni bir araştırmada, iklim değişikliğinin etkisiyle buzulların ve buz tabakasının hızla erimesinin, dünya genelinde daha sık ve şiddetli volkanik patlamaların yaşanmasına neden olabileceği tespit edildi.

ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesinden bilim insanları, Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca uzanan ve dünyanın en uzun sıradağları olan And Dağları'nda yer alan 6 yanardağda yürüttükleri çalışma kapsamında, buzulların geri çekilmesinin magmatik faaliyetlere etkisini inceledi.

Argon tarihlendirme ile kristal çözümleme yöntemlerinden faydalanan ekip, Patagonya Buz Tabakası'nın genişleyip küçüldüğü dönemlerle yanardağ patlamaları arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

Buzulların ağırlığı ile basıncının yer altındaki magmada değişikliklere yol açtığını ve bu değişimlerin volkanik patlamaların şiddetini etkilediğini tespit eden araştırmacılar, buzulların erimesinin, dünya genelindeki yanardağ patlamalarının hem daha sık hem de daha şiddetli olmasına neden olabileceğini saptadı.

Çalışmada, Antarktika'da kalın buzul tabakalarının altında bulunan yüzlerce sönmüş volkanın, iklim değişikliğine bağlı buzul erimesiyle yeniden faaliyete geçme riski taşıdığına da dikkati çekildi.

Araştırmanın başyazarı Wisconsin-Madison Üniversitesinde görevli Pablo Moreno-Yaeger, yüzeydeki kalın buz tabakalarının, volkanların üzerindeki basıncı artırarak magmanın yükselmesini ve gazların serbest kalmasını engellediğini belirtti.

Moreno-Yaeger, "Ancak ikim değişikliği nedeniyle buzullar eridikçe, bu volkanların daha sık ve şiddetli patladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmanın bulguları, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Goldschmidt Konferansında sunuldu.