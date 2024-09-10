İklim Elçileri Ankara\'da Buluştu

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un himayesinde 2021'de hayata geçirilen İklim Elçileri Hareketi, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP29) öncesi Ankara'da buluştu. Üniversiteli gençlerden oluşan iklim elçileri, Ankara'da 2 gün süren Yerel Gençlik Konferansı'nda (LCOY) iklim değişikliğiyle mücadele için çözüm önerileri sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal iklim mücadelesinde genç kuşakların etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen İklim Elçileri Projesi devam ediyor. Bakan Kurum'un himayesinde 2021'de uygulanan projeyle, iklim değişikliği ve çevre konusunda gençlerde farkındalık oluşturuluyor, iklim dostu kampüslerinin oluşmasına katkı sağlanıyor. Üniversitelerden seçilmiş temsilci gençlerden oluşan iklim elçileri, bu yıl 11-24 Kasım'da Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilecek COP 29 öncesi Ankara'da Yerel Gençlik Konferansı'nda bir araya geldi. Gençlerin seslerini, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) süreçlerine iletmek için hazırlanan etkinlikler 200'den fazla katılımcıyla 2 gün sürdü. Toplantının açılış töreninde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, UNICEF Türkiye ADAP Bölüm Başkanı Chizuru Iwata ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar konuştu. Bakan Yardımcısı Hasan Suver, iklim değişikliğinin gelecekte değil, bugün karşı karşıya olunan bir gerçek olduğunu söyledi ve bu etkilerin en ağır yükünü gençlerle gelecek nesillerin taşıyacağını vurguladı. Gençlerin iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol almasının önemine dikkat çeken Suver, geleceğin liderleri olarak karar alma süreçlerine dahil olmaları gerektiğini kaydetti. İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ise toplantının gençlerin yerel düzeyde iklim eylemini desteklemesi ve uluslararası konferanslara katkı sağlaması açısından fırsat sunduğunun altını çizdi.

'TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUZ'

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ise iklim elçilerinin çalışmalarına değinerek, "Türkiye'yi genç iklim elçilerinin iyi yapılandırılmış ve sürdürülebilir bir ulusal gençlik danışma mekanizmasına dönüştürme yolculuğunu tebrik ediyoruz" dedi.UNICEF Türkiye ADAP Bölüm Başkanı Chizuru Iwata da iklim krizinden en az sorumlu olanların çocuklar ve gençler olduğunu ancak iklim krizinden en çok çocuk ve gençlerin etkilendiğini dile getirerek, "Çocukların büyümek için daha fazla enerjiye, suya ve gıdaya ihtiyacı var ama iklim değişikliği nedeniyle bunu sağlamakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

İKLİM ELÇİLERİ HAREKETİ

2024 yılı itibarıyla 208 üniversiteden bildirilen 175 asil ve 175 yedek iklim elçisi bulunuyor. İklim elçileri, 18-25 yaş arasında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşuyor. İklim elçileri, ağırlıklı olarak 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden seçiliyor. Elçilik talepleri genellikle Çevre Mühendisliği, Coğrafya, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden geliyor.

ANKARA,