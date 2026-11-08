İklim etkilerini anlatan ICOMOS kitabı COP31'de karar vericilerle buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İklim etkilerini anlatan ICOMOS kitabı COP31'de karar vericilerle buluşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İklim etkilerini anlatan ICOMOS kitabı COP31\'de karar vericilerle buluşacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Antalya'da düzenlenecek COP31'de iklim değişikliğinin kıyı ve su altı kültürel mirasa etkileri ICOMOS kitabı ve etkinliklerle gündeme taşınacak. Kitap karar vericiler ve ziyaretçilerle buluşacak, karekodla erişilebilecek; 13 Kasım'da havalimanında fotoğraf sergisi açılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), iklim değişikliğinin kıyı ve su altındaki kültürel mirasa etkileri bilimsel çalışmalarla gündeme taşınacak.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkilerinin kıyılarda ve su altında bulunan arkeolojik eserlerde açıkça görüldüğünü söyledi.

Doğal afetlerin etkilerinin son yıllarda arttığına dikkati çeken Öniz, özellikle sığ sulardaki gemi batıkları ile antik liman ve mendireklerin fırtına, hortum ve sellerden zarar gördüğünü ifade etti.

Öniz, "Suyun altındaki ve kıyıdaki arkeolojik değerler iklim değişikliğinden etkileniyor. 20 senedir bunu çok net gözlemliyoruz. Özellikle gemi batıkları sığ derinliklerdeyse ya da antik limanlar, mendirekler gibi kıyı yapıları söz konusuysa bunların tamamı fırtınalardan, artan hortumlardan ve sellerden açık şekilde etkileniyor." dedi.

COP31'de kitap ve fotoğraf sergisiyle farkındalık oluşturulacak

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Su Altı Kültür Mirası Komisyonu olarak iklim değişikliğinin kıyı ve su altı kültür mirasına etkilerini anlatan kitap hazırladıklarını aktaran Öniz, kitabın AXA'nın desteğiyle basıldığını bildirdi.

Kitabın COP31 kapsamında karar vericiler ve ziyaretçilerle buluşturulacağını belirten Öniz, şunları kaydetti:

"COP31'de özellikle Liderler Zirvesi'nin yapılacağı mavi bölgede bulunacak karar vericilere iklim değişikliğinin kültürel mirasa etkileriyle ilgili hazırladığımız kitabı paylaşacağız. Karekod aracılığıyla bütün COP31 ziyaretçileri kitabımıza ulaşabilecek. Ayrıca ICOMOS adına hazırladığımız kitapla ilgili bir oturum düzenleyeceğiz. Türk Kültür ve Miras Vakfı, üniversitemiz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun desteğiyle Azerbaycan, İtalya, İspanya ve Polonya'dan gelen meslektaşlarımızla konuyu değerlendireceğiz."

COP31 alanında kurulacak stantlarda ziyaretçilere bilgi verileceğini ve kitabın dağıtılacağını anlatan Öniz, konunun görsel sunumlarla da aktarılacağını ifade etti.

Kitabın tanıtımının konferansın yan etkinlikleri kapsamında yapılacağını belirten Öniz, Dr. Ceyda Öztosun ile hazırladıkları makalede iklim değişikliğinin Türkiye, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki kültürel mirasa etkilerinin ele alındığını dile getirdi.

Öniz, Antalya Havalimanı'ndaki dijital panolarda gemi batıklarına ilişkin videoların gösterildiğini, 13 Kasım'da ise iç hatlar terminalinde iklim değişikliğinin su altı kültür mirasına etkilerini konu alan fotoğraf sergisi açılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Kültür SanatAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • C. K. C. K.:
    Daha elindeki soda, bira, su şişesi az ilerdeki çöp kutusuna atmaya üşenen bir toplumuz ne anlatıyonuz. Önce bunları konuşalım bence... 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 12:29:48. #.0.2#
SON DAKİKA: İklim etkilerini anlatan ICOMOS kitabı COP31'de karar vericilerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android