İklim İzcileri Kış Programı Eskişehir\'de Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "İklim İzcileri Kış Programı", yoğun katılımla başladı. Çocuklara yönelik düzenlenen ve pek çok etkinlik içeren program ile iklim krizine karşı bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve İklim Spor Kulübü bünyesinde yürütülen İklim Sözcüleri Programı altında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci katmak için düzenlenen "İklim İzcileri Kış Programı" başladı. Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Eskişehir İklim Spor Kulübü ve İzcilik Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen programda, çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerileri ve yetenekleri geliştirip güçlendirmek hedefleniyor. Program kapsamında İklim Sözcüleri önderliğinde düzenlenen iklim ve enerji çalışmaları, iklim ve çevre ile ilgili önemli gün ve haftalara katılım, iklim ve çevre ile ilgili eğitim, proje çalışmaları ve sergiler, dijital bağımlılığı azaltmak için doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor.

Atölyeler düzenleniyor

10-15 yaş aralığında lisansını alan eski izcilerle birlikte 150 öğrencinin yer aldığı program Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda başladı. Etkinlikte, önceki dönem yapılan çalışmaların yer aldığı video gösterimi yapıldı. Video gösteriminin sonunda yeni dönemde neler yapılacağı, dikkat edilmesi gerekenler konularında bilgi verildi. Program kapsamında izcilik, iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler de gerçekleştirilecek.