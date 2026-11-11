İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Çin'den ortak ama farklılaşan sorumluluklar çerçevesinde kolektif eylem vurgusu

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, iklim değişikliğine karşı ortak ama farklılaşan sorumluluklar çerçevesinde kolektif eylemin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi sıfatıyla, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında konuştu.

İklim değişikliğinin etkilerinin hızlandığını ve dramatik değişimlere yol açtığını söyleyen Han, "Ortak ama farklılaşan sorumluluklar ilkesine bağlı kalarak, Paris Anlaşması'nın tam ve etkin uygulanmasını sağlamalı, küresel iklim yönetimi için ortak bir güç oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

Han, gelişmiş ülkelerin emisyonların azaltılmasına öncülük etmesi ve iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğine işaret ederek, tüm tarafların kendi ulusal katkılarını hayata geçirmek üzere her türlü çabayı göstermesi gerektiğini belirtti.

Yeşil dönüşümün hızlandırılması

Yeşil dönüşümü hızlandırmanın gereğinin altını çizen Han, düşük karbonlu kalkınmayı teşvik için yüksek kaliteli yeşil teknolojilerin ve ürünlerin serbest dolaşımının teşvik edilmesi, ekonomik ve endüstriyel yapıların güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Han, 2030 itibarıyla Çin'in fosil olmayan yakıtların toplam elektrik üretiminin yüzde 50'sine, elektriğin de nihai enerji tüketiminin yüzde 35'ine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

İklim felaketlerinin önlenmesi ve iklim direncinin artırılması gerektiğini vurgulayan Han, bunun için izleme, erken uyarı ve kurtarma çalışmalarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve iklim adaptasyonunun artırılması gerektiğini dile getirdi.

Han, iklim alanında uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere gereken desteğin ve yardımın sağlanması çağrısında bulundu.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne ise 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması bekleniyor.