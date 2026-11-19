Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin enkaz kalıntılarının geri dönüşümüyle oluşturulan Anka Kuşu Pavilyonu, çevreci ve yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de oluşturulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait Anka Kuşu Pavilyonu, deprem enkazının yeniden hayat bulduğu örnek bir yapı olarak dikkati çekiyor.

Küllerinden yeniden doğuşun simgesi Anka Kuşu'ndan adını alan pavilyon, COP31 hazırlıkları kapsamında 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle 7 günde kalıp kullanılmadan inşa edildi. Hatay'da yıkılan evlerin enkazından dönüştürülen 140 metrekare büyüklüğündeki pavilyonun çatısındaki malzeme de plastiğin dönüştürülmesiyle elde edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, AA muhabirine, "Anka"nın küllerinden doğan kuşu temsil etmesi nedeniyle pavilyona bu ismi verdiklerini söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan binaların enkazından, küllerinden doğan bir binayı bu pavilyonla temsil etmeye çalıştıklarını anlatan Oral, "Hatay bölgesinde yıkılan bina enkazlarından konkasör kurularak, uygun şartlarda elenerek elde edilen çakıl, kum kullandık. Pavilyonun yüzde 60'ı yıkılan bina enkazından elde edilen çakıl, kum malzemeleri. Hem çevre kirliliğine yol açabilecek bir enkazı kullanmış olduk hem de bunu katma değere dönüştürüp, yenilikçi bir modelle ülkemizde çok daha farklı modellerle emniyetli ve ekonomik binalar üretilebileceğini gösterdik." diye konuştu.

"Bu teknolojiyle yapım çok hızlı oluyor"

Oral, enkazdan elde edilen malzemeleri 3 boyutlu yazıcı marifetiyle yapıya dönüştürdüklerini belirterek, "Bu teknolojiyle yapım, imalat çok hızlı oluyor hem de kalıp kullanımına gerek duyulmuyor. Çok seri, çok hızlı bir üretim elde etmiş oluyoruz. Bu yapıyı, sadece deprem bölgesinde değil, kentsel dönüşüm alanlarında da kullanabiliriz. Pavilyonun çatısı da geri dönüştürülebilen, çevreci bir malzeme oldu." ifadelerini kullandı.