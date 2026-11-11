İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gürcistan: Uluslararası arenada barış, istikrar ve yapıcı diyaloğu desteklemeyi sürdürüyoruz

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, bölgesel ve uluslararası alanda barış, istikrar ve yapıcı diyaloğu kararlı bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Kavelaşvili, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında konuşma yaptı.

COP31 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kavelaşvili, zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kavelaşvili, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini söyledi.

İklim değişikliğine karşı ortak mücadelenin ve bölgesel işbirliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Kavelaşvili, "Gürcistan ve Türkiye, yakın komşular ve stratejik ortaklar olarak, iklim değişikliğiyle ilgili farklı zorluklarla karşı karşıyadır." şeklinde konuştu.

Kavelaşvili, iklim değişikliğinin, küresel güvenlik, ekonomik istikrar, enerji ve gıda güvenliği ile doğrudan ilişkili olduğunu kaydederek, "(İklim değişikliği) Sadece altyapıyı, ekosistemleri ve ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda en önemli değer olan insan hayatını ve sağlığını da tehdit ediyor." dedi.

Gürcistan'ın, eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu ve aynı zamanda iklim risklerine karşı hassas bir konumda bulunduğunu kaydeden Kavelaşvili, "İklim değişikliği, büyük bir küresel tehdit olmakla birlikte, uluslararası dayanışmayı güçlendirmek, ortak çabalar ve yakın koordinasyon yoluyla güvenli bir gelecek inşa etmek için de bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Küresel gelişmelerin de iklim değişikliğini olumsuz etkilediğine işaret eden Kavelaşvili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürcistan hem bölgesel hem de uluslararası arenada barışı, istikrarı ve yapıcı diyaloğu kararlı bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Hükümetimiz, uluslararası ortaklarla yakın çalışma ve çevresel sürdürülebilirliği ve çevresel iyileştirmeyi amaçlayan tüm küresel girişimlere katkıda bulunma isteğini teyit etmektedir. Sadece ortak, koordineli ve sorumlu adımlar atarak daha güçlü toplumlar, sürdürülebilir ekonomiler ve çocuklarımız için güvenli bir gelecek inşa edebiliriz."