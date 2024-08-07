İl Göç İdaresi Müdürleri Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti - Son Dakika
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İl Göç İdaresi Müdürleri Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti

İl Göç İdaresi Müdürleri Edirne Valisi Yunus Sezer\'i ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Örgütü tarafından yürütülen proje kapsamında İl Göç İdaresi Müdürleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette İl Göç İdaresi Müdürleri çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Vali Sezer memnuniyetini dile getirdi.

07.08.2024 09:30
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İl Göç İdaresi Müdürleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Örgütü tarafından yürütülen " Türkiye'nin Doğu ve Güney Sınırlarında Sınır Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi toplantısı gerçekleşti.

Bu kapsamda toplantının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürü Hanifi Gürler, Kars İl Göç İdaresi Müdürü Volkan İman, Van İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ve Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, Vali Sezer'i ziyaret etti.

İl Göç İdaresi Müdürleri ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İl Göç İdaresi Müdürleri Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti - Son Dakika

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