İl Sağlık Müdürü Orta'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü Orta'da İncelemelerde Bulundu

Hüseyin Sarıkaya, Orta Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak diyaliz bölümünü duyurdu.

18.10.2024 12:16
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İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Orta ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sarıkaya, ilçede yapımı devam eden Orta Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıkaya, burada yaptığı açıklamada yeni hastanede diyaliz bölümünün de açılacağını belirtti.

Hastanedeki incelemelerinin ardından Sarıkaya ile beraberindekiler Orta Kaymakamı Erkan Minuz ve Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Orta'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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