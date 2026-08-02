İlaç Sektörü İncelemesi Tamamlandı - Son Dakika
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İlaç Sektörü İncelemesi Tamamlandı

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Rekabet Kurumu, ilaç sektörüne dair ön raporu kamuoyuyla paylaşacak ve çözüm önerileri sunacak.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ilaç sektörüne ilişkin sektör incelemesini tamamladıklarını ve konuya ilişkin ön raporu gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Küle, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, rekabet hukukunun etkin uygulanabilmesi için güçlü bir uygulama pratiği yanında güçlü bir rekabet kültürünün ve etkin uluslararası işbirliklerinin önem taşıdığını söyledi.

Bu anlayış doğrultusunda Türk Devletleri Teşkilatı ve Balkan Rekabet Otoriteleri bünyesindeki çalışmalarla bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi sürdürdüklerini anlatan Küle, haziran ayında gerçekleştirilen Türk Devletleri Rekabet Otoriteleri Toplantısı'nda tarım ve gıda sektörüne ilişkin ortak çalışmaların değerlendirildiğini ve Fintek ile ödeme sistemlerinin, bir sonraki dönem için ortak çalışma alanı olarak belirlendiğini ifade etti.

Küle, uluslararası çalışmalar yanında rekabet hukukunun geleceğine ilişkin politika tartışmalarına katkı sunmaya önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda haziranda düzenledikleri Dijital Çağda Rekabet Politikaları Çalıştayı'nda akademi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdiklerini kaydetti.

Dijitalleşme ve yapay zekanın rekabet hukukunda ortaya çıkardığı yeni sorunları farklı paydaşlarla değerlendirmenin, geleceğin rekabet politikalarına ilişkin ortak bir perspektif geliştirmenin ve Türkiye'de politika üretim kapasitesini güçlendirmenin, çalıştayın temel amaçları arasında yer aldığını dile getiren Küle, çalıştayın, hazırlık sürecindeki Dijital Çağda Rekabet Politikaları Raporu'na önemli katkılar sağladığını aktardı.

Küle, uygulama süreçlerini teknolojik imkanlarla desteklemeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerine işaret ederek, "Yapay zeka ve veri analitiği alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, farklı kurumlardan elde edilen veriler üzerinden sektörel öncü göstergeleri analiz eden ve olası rekabet risklerini önceden tespit etmeye yönelik projeler yürütüyoruz. Ayrıca algoritmik anlaşmalar ve yapay zeka destekli rekabet ihlallerine ilişkin uluslararası gelişmeleri yakından izliyor, bu alandaki kurumsal kapasitemizi güçlendirmek amacıyla meslek personelimize kapsamlı eğitimler veriyoruz." diye konuştu.

İlaç sektörünün paydaşları eylülde çalıştayda bir araya gelecek

Teknolojik dönüşüm çalışmalarının yanı sıra sektör incelemelerini de rekabet politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan önemli araçlar olarak gördüklerini belirten Küle, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilaç sektörüne ilişkin sektör incelememizi tamamladık. Ön raporumuzu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Sağlık gibi stratejik öneme sahip bir alanda rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi, hastalar, kamu idaresi ve sektör paydaşlarının değerlendirmesine sunacağız. Ayrıca eylülde düzenleyeceğimiz çalıştayda sektör temsilcileri, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarıyla bir araya gelerek bulgularımızı ve çözüm önerilerimizi kapsamlı şekilde değerlendireceğiz. Kurum olarak bilgi üreten, politika geliştiren ve uluslararası işbirlikleriyle kurumsal kapasitesini sürekli güçlendiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde rekabet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan, uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve rekabet politikalarının gelişimine yön veren bir kurum olmayı sürdüreceğiz."

Rekabet sorunlarıyla mücadele için çözüm önerileri getirilmesi hedefleniyor

Öte yandan, raporda, ilaç sektörünün yapısı, rekabet ihlalleri, ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve dağıtım gibi hususlar inceleniyor.

Referans ve eşdeğer ilaçlar arası rekabet, ilaçların dağıtımı aşamasında yaşanan aksaklıklar ile ilaç sektöründeki bilgi paylaşımının rekabet açısından değerlendirileceği raporda, rekabet üzerinde etki doğuran unsurların tespit edilerek çözüm önerilerinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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