İlahiyat Fakülteleri için Alternatif Müfredat Raporu Tanıtıldı - Son Dakika
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İlahiyat Fakülteleri için Alternatif Müfredat Raporu Tanıtıldı

23.06.2026 16:43
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Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakülteleri için alternatif müfredat önerisini tanıttı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) İlahiyat Politikaları Masası tarafından hazırlanan "İlahiyat Fakültelerinde Alternatif Müfredat Önerisi Raporu" tanıtıldı.

KBÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in 17. politika raporunun sunulduğunu söyledi.

KAPGEM'in 35 politika masasına ulaştığını belirten Kırışık, "170'in üzerinde akademisyenle çalışmasını sürdüren büyük bir düşünce kuruluşu haline geldi. Şu anda her bir masamızda arkadaşlarımız yoğun tempoyla Türkiye'nin sorunlarını çözecek, ihtiyaçlarını karşılayacak kamu politikası modelleri üretmektedir. Bu modelleri üretirken uyguladığımız yöntem genel anlamda dünyadaki farklı örnekleri inceleyerek Türkiye için uygun politika önerileri geliştirmek." diye konuştu.

Kırışık, farklı alanlardaki hocaları birleştirip politika masası çerçevesinde buluşturduklarını aktararak, "İlahiyat Politikaları Masası şeklinde oluşturduğumuz masamızda İlahiyat Fakültesi'nden hocalarımız bulunuyor. Burada niye böyle bir konuyu ele aldık çünkü Diyanetin, Müftülüğümüzün, okullarımızın, Milli Eğitim Bakanlığının, farklı uzmanlık gerektiren kurum ve kuruluşların, ilahiyat fakültelerinin alanında farklılaşmış, uzmanlaşmış uzmanlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Herkese standart, aynı eğitimi verdiğimiz zaman bu sefer herkes standart oluyor." değerlendirmesinde bulunan Kırışık, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlahiyat Fakültesi'nde akademisyen olacak, onun ayrı bir uzmanlaşmaya sahip olmaya ihtiyacı var veya Kur'an kursunda öğretici olacak, onun uzmanlaşmasının daha farklı olması gerekiyor. ya da vaizlik yapacak, vaizelik yapacak, onun uzmanlaşmasının da kendi alanına göre farklılaşması gerekiyor. Dolayısıyla ihtiyaçlara uygun uzman yetiştirilmesi, burada İlahiyat Fakültelerinin Alternatif Müfredat Önerisi'nde önemli bir anlam taşıyor."

Kırışık'ın konuşmasının ardından KAPGEM İlahiyat Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Naim Miroğlu sunum yaptı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlahiyat Fakülteleri için Alternatif Müfredat Raporu Tanıtıldı - Son Dakika

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