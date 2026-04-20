İlayda Zorlu'nun Ölümü Üzerine Tutuklamalar
İlayda Zorlu'nun Ölümü Üzerine Tutuklamalar

20.04.2026 22:33
İlayda Zorlu'nun ölümünün intihar olmadığını savunan 2 genç tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu'nun ölümünün intihar olmadığını savunan ve dün akşam saatlerinde Kadıköy'de açıklama yapmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan gençlerden ikisi hakkında tutuklama kararı verildi.

18 yaşındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu'nun ölümünün intihar  olmadığını savunan ve dün akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde açıklama yapmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan 79 gençten 57'si emniyetten serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 22 gençten 7'si savcılık işlemlerinin ardından tutuklama, 15'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Adliye önünde açıklama yapan gençler, "Eyleme katılan pek çok arkadaşımız şiddete maruz kaldı. Bir arkadaşımız polis kalkanıyla başına darbe aldı" dedi.

2 tutuklama

Sulh Ceza Hakimliği, 7 kişiden ikisi hakkında tutuklama, 5 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

