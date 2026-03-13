İlber Ortaylı'ya Taziye Mesajı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçi ve yazar kimliğiyle ülkemizin kültür ve düşünce hayatına önemli katkılar sunan kıymetli bilim insanı İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bilim dünyasına bıraktığı değerli mirası her zaman saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve akademi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.