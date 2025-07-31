İLEM Yaz Okulu Başlıyor

Dokuzuncu kez düzenlenecek Uluslararası İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Yaz Okulu'nda iktisatçı Dr. Tarik Yousef açılış konferansını verecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlik İLEM, Yeryüzü Avukatları Derneği ile İlim Yayma Vakfının yürütücülüğünde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İÜ İktisat Fakültesinin katkılarıyla düzenlenecek.

"Dünya Düzeni: Sistemsel Dönüşümler, Kırılganlıklar ve Alternatif Perspektifler" ana temasıyla 4-9 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak yaz okulu programı küresel sistemdeki dönüşümler bağlamında hazırlandı.

Uluslararası düzenin tarihsel seyriyle birlikte güncel yapısal krizlerini disiplinler arası bir perspektiften ele almayı hedefleyen programda, ekonomik eşitsizlikler, ekolojik kırılmalar ve demokratik normların zayıflaması gibi başlıklar, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya tasavvuru doğrultusunda tartışmaya açılacak.

Yaz okulunun açılışı, 4 Ağustos Pazartesi 10.30-12.30 saatlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda düzenlenecek.

Açılış konferansında iktisatçı ve kamu politikası uzmanı Dr. Tarik Yousef konuşma yapacak.

6 gün sürecek etkinlikte 30 lisansüstü öğrenci, genç akademisyen ve uzman için dersler, seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.