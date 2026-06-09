Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 9. yılında anıldı - Son Dakika
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Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 9. yılında anıldı

Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 9. yılında anıldı
09.06.2026 20:10
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2017'de terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı, şehadetinin 9. yılında rahmetle andı. Mesajında, Aybüke Öğretmen'in hatırasının eğitim aşkı ve vatan sevgisiyle yaşayacağını belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütünün saldırısı sonucu 2017 yılında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yayımladığı mesajda, "Henüz ömrünün baharında, göz aydınlığımız olan çocuklarımıza rehber olmak için görev yapan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı hain terör saldırısında şehit edilişinin 9'uncu yılında rahmetle ve duayla yad ediyorum. Aybüke Öğretmen'in aziz hatırası, eğitim aşkı ve vatan sevgisi gönüllerde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 9. yılında anıldı - Son Dakika

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