İletişim Başkanı Duran: Dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor
İletişim Başkanı Duran: Dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor

30.03.2026 15:23
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye Yüzyılı'nın iletişimin yüzyılı olarak şekillendiği bu süreçte, 5G yatırımları yerli ve milli imkanlarla desteklenmekte; dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek törenle, Türkiye yarın 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatıyor; Türkiye hızlanıyor. Bu adım, iletişim altyapısında yeni bir safhaya işaret ederken, aynı zamanda stratejik kapasitenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, iletişim alanında güçlü, güvenli ve bağımsız bir yapının inşasını öncelikli hale getirmektedir. Bu kapsamda 5G, bilginin hızlı, güvenli ve kesintisiz dolaşımını mümkün kılan temel bir altyapı olarak öne çıkmaktadır" dedi.

'ÖNEMLİ GELİŞMELER HAYATA GEÇİRİLECEK'

Duran, "Türkiye Yüzyılı'nın iletişimin yüzyılı olarak şekillendiği bu süreçte, 5G yatırımları yerli ve milli imkanlarla desteklenmekte; dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Atılan adımlar, Türkiye'nin küresel ölçekte daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Haberleşme ve iletişim alanının yanı sıra 5G ile birlikte, başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere savunma sanayii, sağlık ve ulaştırma alanlarında önemli gelişmeler hayata geçirilecektir. Düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesi, kamu hizmetlerinde etkinliği artırırken çalışmaları daha hızlı ve verimli hale getirecektir. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

