İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınıyorum - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınıyorum

İletişim Başkanı Duran: İsrail\'in Suriye\'ye saldırılarını kınıyorum
29.06.2026 19:43
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan son saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun bu saldırganlığa karşı sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruma konusundaki kararlı tutumunu vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail'in hukuk tanımaz ve bölgesel güvenliği tehdit eden bu saldırganlığı karşısında sorumluluk alması ve gerekli adımları gecikmeksizin atması büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Suriye'nin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını bölgesel barış ve güvenliğin temel şartı olarak görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınıyorum - Son Dakika

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