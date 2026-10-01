İletişim Başkanı Duran, Manisa Soma'daki göçükte ölen işçiye rahmet diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanı Duran, Manisa Soma'daki göçükte ölen işçiye rahmet diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Soma'daki maden ocağındaki göçükte bir işçinin hayatını kaybetmesi üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran başsağlığı mesajı yayımladı. Duran, iki madencinin sağ kurtarıldığını ve tedavisinin sürdüğünü, göçük altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, maden işletmesinde meydana gelen göçük sonucu bir vatandaşın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucu sağ kurtarılan iki madencimizin tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullanan Duran, göçük altında bulunan madencilere ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve temennilerinin, madencilere en kısa sürede sağ salim ulaşılması olduğunu ifade eden Duran, madencilere, ailelerine ve Soma'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Burhanettin Duranİş KazasıPolitikaManisaGüncelYaşamSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
18:31
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike
Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
18:26
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:02
Hulusi Akar’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 19:00:23. #7.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran, Manisa Soma'daki göçükte ölen işçiye rahmet diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei