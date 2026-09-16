İletişim Başkanı Duran Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimini lanetledi

İletişim Başkanı Duran Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimini lanetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Duran, Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetlediğini açıkladı. Duran, söz konusu girişimi alçak bir saldırı olarak nitelendirdi.
İletişim Başkanı Duran: "Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum"
Kaynak: AA
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