İletişim Başkanlığı Antalya'da COP31 için iklim diplomasisi programı düzenleyecek - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı Antalya'da COP31 için iklim diplomasisi programı düzenleyecek

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İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında 10-11 Kasım'da Antalya'da üç panel ve yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Etkinliklerde parlamenterler, hükümet ve diplomasi temsilcileri ile sivil toplum temsilcileri bir araya gelip iklim diplomasisi ve bölgesel işbirliğini ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenecek etkinliklerle uluslararası iklim diplomasisinin güçlendirilmesi, bölgesel işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çözüm önerilerinin ele alınması, kamu diplomasisi anlayışıyla uluslararası iklim gündeminin öncelikli başlıklarına katkı sunulması hedefleniyor.

Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Forward Thinking işbirliğiyle gerçekleştirilecek programda, uluslararası parlamenterler, hükümet ve diplomasi temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek.

Programın ilk paneli, 10 Kasım'da Yeşil Bölge Türkiye Pavilyonu'nda "Parlamentolar için Bir Yol Haritası: Küresel İklim Taahhütleri Ulusal Düzeyde Nasıl Hayata Geçirilir?" başlığıyla düzenlenecek.

Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden parlamenterlerin katılacağı panelde, küresel iklim anlaşmaları kapsamındaki hedeflerin ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanmasında parlamentoların üstlendiği rol değerlendirilecek.

Başarılı politika ve yasal düzenlemeler, yasama süreçleri, kamuoyu desteğinin sağlanması ile hükümet, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirliği modellerinin ele alınacağı panelde, parlamentolar arası bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ile ortak çalışma alanlarının oluşturulması da gündemde olacak.

Bölgesel işbirliği imkanları ele alınacak

Aynı gün Mavi Bölge Salon 1'de "Ortak Çevre Sorunları Üzerine Bölgesel Diyalog: Batı Asya ve Kuzey Afrika'da İklim Direnci ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri" başlıklı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) bölgesinden hükümet temsilcileri, parlamenterler, diplomatlar ve teknik uzmanların katılacağı kapalı oturumda, su kıtlığı, kuraklık, arazi tahribatı ve atık yönetimi gibi ortak çevre sorunlarının tarımsal üretim ve gıda güvenliğine etkileri değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca bölgesel diyalog ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve yerel katılımın desteklenmesi olmak üzere üç temel eksen üzerinde durularak iklime dirençli tarım, sürdürülebilir gıda sistemleri, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevresel teknolojilerin paylaşılması konularında bölgesel işbirliği imkanları ele alınacak.

Kadınların ve gençlerin iklim politikalarındaki rolü

Programın ikinci paneli, 11 Kasım'da Türkiye Pavilyonu'nda "Farkındalıktan Eyleme: İklim Liderliğinde Kadınların ve Gençlerin Güçlendirilmesi" başlığıyla düzenlenecek.

Uluslararası parlamenterler ve iklim politikaları alanında çalışan temsilcilerin katılacağı panelde, kadınların ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi, çevre eğitiminin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması konuları görüşülecek.

Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesi, Avrupa ve uluslararası örnekler üzerinden gerçekleştirilecek değerlendirmelerde, kadınların ve gençlerin iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki rollerinin yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum, eğitim kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliği imkanları üzerinde durulacak.

Enerji ve tarım politikaları

Programın üçüncü paneli ise 11 Kasım'da Mavi Bölge Salon 4'te "Enerji ve Tarım Politikalarının İklim Eylemiyle Bütünleştirilmesi: Uluslararası İşbirliğiyle İklim Değişikliğine Karşı Direncin Artırılması" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Uluslararası uzmanlar, eski hükümet temsilcileri, akademisyenler ve ilgili kurum temsilcilerinin katılacağı panelde, iklim değişikliğinin tarımsal üretim, enerji sistemleri, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Panelde enerji, tarım, çevre ve dış politika alanlarında eş güdümün güçlendirilmesi, iklime dirençli tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir enerji sistemlerine geçiş konuları ele alınacak.

Avrupa ile Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesi arasındaki işbirliği imkanları kapsamında teknoloji transferi, teknik uzmanlık paylaşımı, ortak girişimler ve başarılı politika uygulamalarının yaygınlaştırılması da değerlendirilecek.

Kaynak: AA
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