İletişim Başkanlığı'ndan Yaralı Açıklaması - Son Dakika
İletişim Başkanlığı'ndan Yaralı Açıklaması

İletişim Başkanlığı\'ndan Yaralı Açıklaması
21.04.2026 12:11
İletişim Başkanlığı, okullara yönelik saldırılardaki yaralılar hakkında dezenformasyon iddialarını yalanladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılarla ilgili 'yaralılara dair bilgi bulunmadığı' iddialarına ilişkin, "İddialar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içermektedir. Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Başkanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizdeki okullarda yaşanan elim hadiselerde 'yaralılara dair bilgi bulunmadığı' yönündeki iddialar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içermektedir. Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelimiz tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edilmektedir. Toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız iddialara itibar edilmemesi, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı'ndan Yaralı Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı'ndan Yaralı Açıklaması - Son Dakika
