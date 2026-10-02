İletişim Başkanlığı sermaye piyasası için çalışmaların hızlı süreceğini bildirdi

İletişim Başkanlığı sermaye piyasası için çalışmaların hızlı süreceğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanlığı, sorunun çözümü için sermaye piyasası kuralları kapsamında gerekli çalışmaların hızlı ve etkili biçimde sürdürüleceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, hakkaniyet ve adaletin gözetileceği kaydedildi.
İletişim Başkanlığı: Sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir
Kaynak: AA
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