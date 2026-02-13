Ilgar Dağı Geçidi Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Ilgar Dağı Geçidi Ulaşıma Kapandı

Ilgar Dağı Geçidi Ulaşıma Kapandı
13.02.2026 18:03
Ardağan'da tipi nedeniyle Ilgar Dağı geçidi kapandı, 200 araçlık konvoy oluştu.

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı geçidi, tipi ve kayan TIR'lar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede 200 araçlık konvoy oluştu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı ulaşıma kapandı. Bazı ağır tonajlı araçların da kayması sonucu Ilgar Dağı Seyitveren Yaylası mevkisinde 200 araçlık konvoy oluştu. Sürücüler, kayan TIR'ları kurtarıp yolun tekrar açılması için bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
