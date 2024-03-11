Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karlı manzara havadan görüntülendi - Son Dakika
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Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karlı manzara havadan görüntülendi

Ilgaz Dağı Milli Parkı\'nda karlı manzara havadan görüntülendi

Kastamonu'da bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı sonucu oluşan beyaz örtü, parkın zengin orman yapısı ve yaban hayatıyla birleşerek etkileyici bir manzara oluşturdu. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği parkta, ormanlık alanların karla kaplanması doğa severlerin ilgisini çekti. AA muhabiri tarafından dron ile çekilen görüntülerde, Ilgaz Dağı'nın karla kaplı görüntüleri yer alıyor.

11.03.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

Kar, Ilgaz Dağı ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların bahar ayında beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Ilgaz Dağı'nda, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karlı manzara havadan görüntülendi - Son Dakika

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