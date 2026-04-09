Ilgaz Dağı'nda Kar Manzarası

Ilgaz Dağı'nda kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda dün kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.
Karın oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
