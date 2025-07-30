'CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK'
Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, merkez üssü Ilgın olan 4.3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve hasarın oluşmadığını belirtti. Apil, "Hepimize geçmiş olsun. Sahadaki ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. Allah büyüğünden korusun. Allah kimseye böyle büyük afetler yaşatmasın, geçmiş olsun.' 'dedi.
Son Dakika › Güncel › Ilgın'da Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok - Son Dakika
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