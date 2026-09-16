Ilgın'da kirli bırakılan kameriye belediyece 7 gün kullanıma kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ilgın'da kirli bırakılan kameriye belediyece 7 gün kullanıma kapatıldı

Ilgın\'da kirli bırakılan kameriye belediyece 7 gün kullanıma kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ilgın ilçesinde kirli bırakılan kameriye, belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı. Kameriyeye dikkat çeken bir pankart asılırken, uygulamayla ortak alanların daha temiz bırakılması hedefleniyor.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla kirli bırakılan kameriye, belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı. Kameriyeye, 'Bu sanat eseri Ilgın'ımızı temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur' yazılı pankart asıldı.

Ilgın ilçesi Şıhbedrettin Mahallesi'nde bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra kirli bırakılan bir kameriye, belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı. Kirli haliyle bırakılan kameriyenin çevresine güvenlik şeridi çekildi. Kameriyeye, 'Bu sanat eseri Ilgın'ımızı temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur' yazılı pankart asıldı. Uygulamayla birlikte vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz bırakmasının sağlanması hedefleniyor. Görevlilerin durumu kendisine iletmesi sonrası duruma kayıtsız kalamadığını belirten Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, uygulamanın amacının kimseyi cezalandırmak değil, temizlik konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Başkan Apil, "Onlar da evlerine ekmek parası götürüyor. Bizim oturduğumuz, kullandığımız ve kirlettiğimiz alanları temizlemeye çalışıyorlar. 'Aslan yattığı yerden belli olur' şiarıyla bu farkındalığı başlattık. Sabah saatlerinde yaptığım gezide de kameriyelerimiz ve parklarımız önceki günlere göre daha temiz" dedi.

'HER GÜN AYNI DURUMLA KARŞILAŞILIYOR'

Şıhbedrettin Mahallesi Muhtarı Metin Divrik ise kapatılan kameriyenin belediye ekipleri tarafından her gün temizlendiğini belirterek, "Belediye çalışanlarımız günlük temizliyor, Allah razı olsun. Ancak her gün sabah aynı durumla karşılaşılıyor. Bu farkındalığın oluşturulması adına Belediye Başkanımız Ömer Apil'e ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Belediye, Güncel, Konya, Ilgın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgın'da kirli bırakılan kameriye belediyece 7 gün kullanıma kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:10:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Ilgın'da kirli bırakılan kameriye belediyece 7 gün kullanıma kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement